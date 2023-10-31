Англія

Два лондонські клуби виявляють інтерес до нападника.

Айвен Тоуні швидше за все взимку залишить Брентфорд, повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, на 27-річного футболіста претендують одразу два клуби — це Челсі та Арсенал. Саме вони є фаворитами підписання форварда.

Щоб отримати Тоуні, клуб має заплатити Брентфорду не менше 60 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що зараз Тоуні дискваліфіковано за порушення правил ставок. Він зможе повернутись на поле 17 січня 2024 року.