Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку Англійської ліги, у якому зіграють лондонський Вест Гем та лондонський Арсенал.

Лондонські Вест Гем та Арсенал зіграють у дербі в рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги на полі Олімпійського стадіону Лондона.

Девід Моєс, після поразки від Евертона (0:1), залучив до стартового складу Фабіанські до рамки воріт, тоді як Мавропанос зіграє в центрі захисту, а Емерсон розташується на лівому фланзі оборони. Соучек повернеться до центральної ланки.

Мікель Артета, на тлі розгрому Шеффілд Юнайтед (5:0), використав із перших хвилин Габріеля в центрі оборони, тоді як Вієйра та Жоржиньйо гратимуть у центральному трикутнику, а Нельсон та Троссар розташуються на флангах нападу. Олександр Зінченко зберіг за собою місце на лівому фланзі захисту.

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Аґерд, Емерсон — Е. Альварес — Боуен, Соучек, Пакета, Бенрахма — Кудус.

Запасні: Ареола, Крессвелл, Ворд-Прауз, Форнальс, Антоніо, Корне, Інгз, Огбонна, Керер.



Арсенал: Гейн — Б. Вайт, Ківьор, Габріель, Зінченко — Гаверц, Жоржиньйо, Вієйра — Нельсон, Нкетіа, Троссар.

Запасні: Гейн, Седрік, Томіясу, Саліба, Райс, Ельнені, Сака, Едегор, Мартінеллі.



Гра Вест Гем — Арсенал почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.