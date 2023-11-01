Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку Англійської ліги, у якому зіграють лондонський Вест Гем та лондонський Арсенал.
Олександр Зінченко, Getty Images
01 листопада 2023, 20:48
Лондонські Вест Гем та Арсенал зіграють у дербі в рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги на полі Олімпійського стадіону Лондона.
Девід Моєс, після поразки від Евертона (0:1), залучив до стартового складу Фабіанські до рамки воріт, тоді як Мавропанос зіграє в центрі захисту, а Емерсон розташується на лівому фланзі оборони. Соучек повернеться до центральної ланки.
Мікель Артета, на тлі розгрому Шеффілд Юнайтед (5:0), використав із перших хвилин Габріеля в центрі оборони, тоді як Вієйра та Жоржиньйо гратимуть у центральному трикутнику, а Нельсон та Троссар розташуються на флангах нападу. Олександр Зінченко зберіг за собою місце на лівому фланзі захисту.
Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Аґерд, Емерсон — Е. Альварес — Боуен, Соучек, Пакета, Бенрахма — Кудус.
Запасні: Ареола, Крессвелл, Ворд-Прауз, Форнальс, Антоніо, Корне, Інгз, Огбонна, Керер.
Арсенал: Гейн — Б. Вайт, Ківьор, Габріель, Зінченко — Гаверц, Жоржиньйо, Вієйра — Нельсон, Нкетіа, Троссар.
Запасні: Гейн, Седрік, Томіясу, Саліба, Райс, Ельнені, Сака, Едегор, Мартінеллі.
Гра Вест Гем — Арсенал почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.