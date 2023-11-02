Англія

Команда перебуває в поганій формі.

Ньюкасл напередодні розгромив Манчестер Юнайтед у матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги на Олд Траффорд (3:0) та пробився до наступного раунду змагань.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:3 Відео голів та огляд матчу Кубка англійської ліги

Для "Червоних дияволів" це був 15 матч від моменту початку сезону, тож можна було підбити певні статистичні підсумки.

З’ясувалось, що з цієї кількості протистоянь команда Еріка тен Гага програла вісім зустрічей — Тоттенгему (0:2), Арсеналу (1:3), Брайтону (1:3), Баварії (3:4), Крістал Пелес (0:1), Галатасараю (2:3), Манчестер Сіті (0:3) та власне "сорокам".

Для того, щоб віднайти в історії Манчестер Юнайтед подібні невдалі показники, знавцям історії довелось відмотати календар аж до сезону-1962/63, коли під керівництвом сера Метта Басбі команда мала аналогічну кількість невдалих матчів.

Цікаво, що при цьому "Червоні дияволи" ще жодного разу не розписували мирову із суперниками в поточній кампанії.

Наступний матч команда Еріка тен Гага проведе в гостях проти лондонського Фулгема.