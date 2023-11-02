Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 1 листопада 2023 року, 22:15.

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд зазнав чергової болючої поразки, від Ньюкасла, через що був змушений залишити турнір.

Команді Еріка тен Гага на вдалось нав’язати боротьбу суперникам у першому таймі, підсумком чого стали два пропущені м’ячі та суттєве погіршення перспектив "Червоних дияволів" у цій грі.

Вони кинулись відіграватись у другій половині, але в цьому не було жодного сенсу після третього м’яча "сорок" за пів години до завершення основного часу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Ньюкасл у 1/8 фіналу Кубка англійської ліги-2023/24:

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:3

Голи: Альмірон, 28, Голл, 36, Віллок, 60

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот (Ван-Біссака, 46), Магвайр, Ліндельоф, Регілон — Маунт, Каземіро (Амрабат, 46), Ганнібал (Фернандеш, 65) — Антоні, Марсьяль (Гойлунд, 64), Гарначо (Рашфорд, 65)

Ньюкасл: Дубравка — Лівраменто, Дамметт, Таргетт (Альмірон, 5), Голл (Берн, 74) — Лонгстафф, Віллок (Гімарайнс, 64), Жоелінтон — Рітчі (Тріпп'єр, 75), Діалло, Гордон (Вілсон, 64)

Попередження: Ганнібал, Каземіро, Регілон, Амрабат — Віллок.