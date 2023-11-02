Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 1 листопада 2023 року, 21:45.

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Ліверпуль у гостьовому протистоянні здолав Борнмут.

Перебіг цієї зустрічі для команди Юргена Клоппа складався цілком прийнятно, адже посеред першого тайму вона вийшла вперед за рахунком та тримала гру під власним контролем.

Але поперерві ситуація на полі зазнала змін і "червоні" вже були знову позначати власну перевагу на тлі м’яча у відповідь від суперників.

Зробити це висловив бажання Дарвін Нуньєс із виходу на заміну та оформив красень-гол.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Борнмут — Ліверпуль у 1/8 фіналу Кубка англійської ліги-2023/24:

Борнмут — Ліверпуль 1:2

Голи: Клюйверт, 64 — Гакпо, 31, Нуньєс, 70

Борнмут: Раду — Сміт (Ааронс, 82), Мефам, Забарний, Керкез — Скотт (Мур, 81), Біллінг (Таверньє, 61) — Семеніо (Брукс, 74), Крісті, Клюйверт (Траоре, 74) — Соланке.

Ліверпуль: Келлегер — Гомес, Матіп, Кванса, Цимікас — Елліотт (Нуньєс, 60), Ендо (Александер-Арнольд, 61), Джонс (Мак Аллістер, 61) — Салах, Гакпо (Жота, 81), Собослаї (Гравенберх, 76).

Попередження: Керкез, Скотт — Гакпо.