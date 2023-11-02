Англійська Прем'єр Ліга визначила імена претендентів на звання найкращого тренера жовтня. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.
На нагороду претендують наступні фахівці:
Мікель Артета (Арсенал) – 2 перемоги, 1 нічия, різниця м'ячів +6.
 
Унаї Емері (Астон Вілла) – 2 перемоги, 1 нічия, різниця м'ячів +5.
 
Юрген Клопп (Ліверпуль) – 2 перемоги, 1 нічия, різниця м'ячів +5.
 
Анге Постекоглу (Тоттенгем) – 3 перемоги, різниця м'ячів +4.
 
Зазначимо, що головний тренер "шпор" Анге Постекоглу ставав найкращим тренером АПЛ цього сезону у серпні та вересні.
 
Раніше, стали відомі гравці, які претендують на звання найкращого футболіста АПЛ у жовтні.