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Постекоглу, Getty Images
02 листопада 2023, 14:58
Англійська Прем'єр Ліга визначила імена претендентів на звання найкращого тренера жовтня. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ
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На нагороду претендують наступні фахівці:
Мікель Артета (Арсенал) – 2 перемоги, 1 нічия, різниця м'ячів +6.
Унаї Емері (Астон Вілла) – 2 перемоги, 1 нічия, різниця м'ячів +5.
Юрген Клопп (Ліверпуль) – 2 перемоги, 1 нічия, різниця м'ячів +5.
Анге Постекоглу (Тоттенгем) – 3 перемоги, різниця м'ячів +4.
Зазначимо, що головний тренер "шпор" Анге Постекоглу ставав найкращим тренером АПЛ цього сезону у серпні та вересні.