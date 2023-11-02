Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.
МОХАМЕД САЛАХ, GETTY IMAGES
02 листопада 2023, 13:29
Визначився список претендентів на звання "найкращий гравець жовтня" в чемпіонаті Англії.
Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:
- Дуглас Луїс (Астон Вілла) — 2 голи та 1 результативна передача;
- Браян Мбемо (Брентфорд) - 2 голи та 2 результативні передачі;
- Педро Нету (Вулвергемптон) — 3 асисти;
- Деклан Райс (Арсенал) - 1 гол та 1 гольова передача;
- Крістіан Ромеро (Тоттенгем);
- Мохамед Салах (Ліверпуль) — 5 голів.
Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті АПЛ.
Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за серпень та вересень залишив за собою півзахисник лондонського Тоттенгема Джеймс Меддісон.