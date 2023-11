Визначився список претендентів на звання "найкращий гравець жовтня" в чемпіонаті Англії.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

- Дуглас Луїс (Астон Вілла) — 2 голи та 1 результативна передача;

- Браян Мбемо (Брентфорд) - 2 голи та 2 результативні передачі;

- Педро Нету (Вулвергемптон) — 3 асисти;

- Деклан Райс (Арсенал) - 1 гол та 1 гольова передача;

- Крістіан Ромеро (Тоттенгем);

- Мохамед Салах (Ліверпуль) — 5 голів.

