Англія

Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.

Визначився список претендентів на звання "найкращий гравець жовтня" в чемпіонаті Англії.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

- Дуглас Луїс (Астон Вілла) — 2 голи та 1 результативна передача;

- Браян Мбемо (Брентфорд) - 2 голи та 2 результативні передачі;

- Педро Нету (Вулвергемптон) — 3 асисти;

- Деклан Райс (Арсенал) - 1 гол та 1 гольова передача;

- Крістіан Ромеро (Тоттенгем);

- Мохамед Салах (Ліверпуль) — 5 голів.

There can only be one winner...



Back your winner for October's @premierleague Player of the Month!



Vote now: https://t.co/xz2IGc9jvn#FC24 pic.twitter.com/w7w203rvff — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) November 2, 2023

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті АПЛ.

Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за серпень та вересень залишив за собою півзахисник лондонського Тоттенгема Джеймс Меддісон.