Визначився список претендентів на звання "найкращий гравець жовтня" в чемпіонаті Англії.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

- Дуглас Луїс (Астон Вілла) — 2 голи та 1 результативна передача;

- Браян Мбемо (Брентфорд) - 2 голи та 2 результативні передачі;

- Педро Нету (Вулвергемптон) — 3 асисти;

- Деклан Райс (Арсенал) - 1 гол та 1 гольова передача;

- Крістіан Ромеро (Тоттенгем);

- Мохамед Салах (Ліверпуль) — 5 голів.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті АПЛ.

Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за серпень та вересень залишив за собою півзахисник лондонського Тоттенгема Джеймс Меддісон.