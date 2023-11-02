Трансфер словенця може відбутися вже у січні. При цьому зазначається, що інші європейські топ-клуби також претендують на футболіста.

Гравець збірної Словенії приєднався до "червоних биків" влітку 2023 року, перейшовши з РБ Зальцбург за 24 млн. євро. Діючий контракт нападника з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону, Беньямін Шешко зіграв за РБ Лейпциг 13 матчів та забив 6 голів.