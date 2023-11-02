"Канонірам" не вистачає глибини на позиції форварда.
Шешко, Getty Images
02 листопада 2023, 18:49
Нападник РБ Лейпциг Беньямін Шешко потрапив у сферу інтересів лондонського Арсеналу. Таку інформацію надає соцмережа Х інсайдера Фабриціо Романо
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Трансфер словенця може відбутися вже у січні. При цьому зазначається, що інші європейські топ-клуби також претендують на футболіста.
Гравець збірної Словенії приєднався до "червоних биків" влітку 2023 року, перейшовши з РБ Зальцбург за 24 млн. євро. Діючий контракт нападника з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Цього сезону, Беньямін Шешко зіграв за РБ Лейпциг 13 матчів та забив 6 голів.