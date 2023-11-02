Англія

"Як справи хейтери?"

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг має найкращий відсоток перемог на чолі "манкуніанців" після ери сера Алекса Фергюсона. Про це повідомляє MEN.

З літа 2022 року під керівництвом нідерландця команда виграла 48 із 77 матчів – 62,34%.

Найгірший показник у німця Ральфа Рангника - 37,93%.

У Оле-Гуннара Сульшера (2018-2021) — 54,17%, Жозе Моурінью (2016-2018) — 58,33%, Луї ван Гала (2014-2016) — 52,43%, Девіда Моєса (2013-2012) — 52,94%.

Раніше повідомлялося про черговий жахливий статистичний показник МЮ під керівництвом Тен Гага.