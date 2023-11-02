Відкрилися нові подробиці злочину.
Памфлети з інформацією про батька футболіста, Getty Images
02 листопада 2023, 22:27
Колумбійський уряд підтвердив, що Національна визвольна армія (Ejercito de Liberacion Nacional, ELN) несе відповідальність за викрадення батьків гравця Ліверпуля Луїса Діаса, повідомляє видання The Athletic.
Матір футболіста врятували, а от пошуки його батька тривають. На початку цього тижня було здійснено повітряне патрулювання гірського масиву Періха, який пролягає на кордоні з Венесуелою.
Уряд країни активно веде переговори про мирну угоду з озброєним партизанським угрупованням ELN. Повідомляється, що є побоювання щодо того, що батька гравця "червоних" Луїса Мануеля Діаса можуть перевезти через кордон Колумбії з Венесуелою.