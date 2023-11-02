Англія

Відкрилися нові подробиці злочину.

Колумбійський уряд підтвердив, що Національна визвольна армія (Ejercito de Liberacion Nacional, ELN) несе відповідальність за викрадення батьків гравця Ліверпуля Луїса Діаса, повідомляє видання The Athletic.

Матір футболіста врятували, а от пошуки його батька тривають. На початку цього тижня було здійснено повітряне патрулювання гірського масиву Періха, який пролягає на кордоні з Венесуелою.

Уряд країни активно веде переговори про мирну угоду з озброєним партизанським угрупованням ELN. Повідомляється, що є побоювання щодо того, що батька гравця "червоних" Луїса Мануеля Діаса можуть перевезти через кордон Колумбії з Венесуелою.