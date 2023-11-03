Англія 03 листопада 2023, 22:17 Футбольна асоціація Англії розпочала розлідування стосовно можливого порушення правил ставок Тоналі після його переходу до Ньюкасла Італійцю не позаздриш. Сандро Тоналі, Getty Images 03 листопада 2023, 22:17 Щодо Сандро Тоналі розпочато нове розслідування. Футбольна асоціація Англії розслідує, чи не порушував півзахисник правила ставок вже після переходу до Ньюкасла. Про це інформує The Athletic. Нещодавно, футболіста збірної Італії дискваліфікували на десять місяців за нелегальні ставки на футбол під час його виступів за Мілан. Якщо виявиться, що Тоналі робив ставки після трансферу до Ньюкасла, в такому випадку не виключена ще одна дискваліфікація гравця. Люди Сандро Тоналі Команди Ньюкасл Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте