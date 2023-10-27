Англія

Італієць зізнався, що робив ставки на матчі Мілана, граючи за клуб.

ФІФА ратифікувала 10-місячну дискваліфікацію півзахисника збірної Італії та Ньюкасла Сандро Тоналі. Про це повідомляє Sky Sports.

Таким чином, 10-місячний бан 23-річного італійця, який наклала на нього Федерація футболу Італії, набуває чинності негайно.

Раніше стало відомо, що півзахисник "сорок" зізнався на допиті, що робив ставки на матчі Мілана, граючи за клуб. Він також повідомив, що страждає лудоманією.

Нагадаємо, Тоналі перебрався до Ньюкаслу з Мілана за 70 мільйонів євро минулого літа. На його рахунку 12 матчів у складі "сорок" та один забитий м'яч.

Також додамо, що раніше за нелегальні ставки на сім місяців було дискваліфіковано півзахисника Ювентуса Ніколо Фаджолі.