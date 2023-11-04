Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 11-го туру чемпіонату Англії, який пройде 4 листопада і розпочнеться о 19:30.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ньюкасл Юнайтед та лондонським Арсеналом, яке пройде на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

СУБОТА, 4 ЛИСТОПАДА, 19:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після вельми посереднього старту нового сезону в АПЛ, який був багато в чому пов'язаний із вкрай непростим календарем, Ньюкасл Юнайтед зміг досить швидко реабілітувати ситуацію переможною серією. Зараз "сороки" йдуть на шостій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату Англії, але відстають від п'ятої Астон Вілли аж на п'ять очок.

На цьому етапі кампанії підопічні Едді Гау не можуть похвалитися стабільністю. "Сороки" можуть розібратися із ПСЖ у Лізі чемпіонів, але поступитися на своєму полі дортмундській Боруссії. Можуть розгромити Манчестер Юнайтед у Кубку англійської ліги, але втратити очки з Вулвергемптоном у АПЛ, зігравши у результативну нічию. Дивлячись на кількість кадрових проблем у стані Ньюкасла, причини такої нестабільності команди стають очевиднішими. Ще й скандал зі ставками за участю Тоналі безумовно не грає на користь "сорокам" і позбавляє ще одного важливого гравця на тривалий термін.

Напередодні лондонський Арсенал безвольно вилетів від Вест Гема із Кубка англійської ліги. З одного боку, можна сказати, що "каноніри" розвантажили собі майбутній календар матчів. З іншого боку, навряд чи планом тренерського штабу Мікеля Артети було завершити виступи у цьому турнірі, і що цей матч був єдиним проблемним для Арсеналу останнім часом.

Перемога над Севільєю в Лізі чемпіонів не була з розряду простих, не кажучи вже про гостьову поразку від Ланса. Варто також згадати нічию в дербі з Челсі, коли "каноніри" повністю провалили перший тайм, але таки змогли реабілітувати у другому. Тим часом Арсенал зміг мінімально обіграти Манчестер Сіті, який на той момент був змушений справлятися з відсутністю Родрі через дискваліфікацію. Однак варто визнати один просто факт – зараз "каноніри" ще не досягли свого піку, тому здатні як приємно дивувати, так і розчаровувати.