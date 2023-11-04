Англія

Команда Мікеля Артети загрузла в постійних спробах з'ясувати стосунки з суперниками за ходом гри.

Уже одинадцять турів поспіль у новому сезоні примудряється постачати нам якісні футбольні протистояння англійська Прем’єр-ліга й звітні вихідні не стали в цьому плані виключенням. У гості до Ньюкасла на тлі поразки посеред тижня в кубковому дербі проти Вест Гема (1:3) завітав лондонський Арсенал, маючи на меті покращення власного турнірного становища на вершині турнірної таблиці.

Однак команда Едді Гау в цьому сезоні так само будує власні плани довкола можливості посісти місця хоча б у зоні Ліги чемпіонів УЄФА, але тепер "сороки" разом із тим мають і захищати власну гідність у першому за багато років виступі в найсильнішому клубному змаганні Старого Світу. Арсенал, до речі, також повернувся до великих єврокубкових вечорів, але перед четвертим туром ці дві команди мали щось зробити в контексті семи очок дистанції поміж собою.

Уже від самого початку гри відчувалось, що в цьому матчі й запалені сірники не потрібно буде кидати для того, аби атмосфера вибухала емоціями. І, на жаль, подекуди їх було занадто багато. Ледь не весь перший тайм пройшов у суцільних суперечках за підсумком того, як хтось десь надто жорстко чи, навпаки, надто м’яко зіграв проти суперника, а комусь це не сподобалось. Показовим у цьому плані був момент на 37 хвилині, коли спочатку Гаверц стрибком у ноги Лонгстаффу отримав справедливу жовту, але слідом за ним посадив на попередження одразу трьох суперників, які не стримались.

І як за таких умов створювати гольові моменти? Та ніяк, власне, бо в першому таймі що ми можемо пригадати? Удар над воротами з офсайду від Вілсона перед воротарським? Так там і гол би в підсумку не зарахували, тож говорити не було про що. Ще був момент перед перервою від Мартінеллі з ударом із зміщення з лівого флангу, але тоді Поуп зіграв так спокійно, що й говорити не було про що.

Сподівання покладались на другу половину зустрічі й так, вона не підвела. Ось тільки балачок ставало дедалі більше, тож навіть цікаво буде подивитись, скільки "не дограли" команди саме ігрового часу під час своїх суперечок та штовханин. І виключно більше емоцій при цьому стало після 64 хвилини, яка взагалі ризикує слугувати підставою для чергового скандалу в АПЛ.

А зачепитись там було за що, бо арбітри VAR передивились усі можливі повтори та ракурси моменту, коли Віллок на лівому фланзі залишив м’яч у полі біля кутового прапорця, після чого з дальньої стійки його подачу з боротьби проти Габріеля на Гордона скинув Жоелінтона. Шукали тут усе — перетин межі поля, офсайд у Ентоні, фол поміж бразильцями, але зрештою гол зарахували "за духом гри".

І тільки після цього Артета випустив на поле Зінченка, той зробив кілька загострюючих передач до штрафного із свого флангу, але підтримати традицію забивати в цей день серед українців не зумів. Та й що було в Арсенала в атаці в ці останні хвилини? Якесь повторення досвіду поразки від Вест Гема, коли команда Артети тупцювала перед штрафним, а зайти всередину не могла. Так і до першої поразки в чемпіонаті в цьому сезоні недалеко. Власне, вона й сталась.

У наступному турі Ньюкасл зіграє в гостях у Борнмута на тлі візиту до дортмундської Боруссії, а лондонський Арсенал прийматиме посеред тижня андалузьку Севілью, після чого вдома гратиме проти Бернлі.Ньюкасл —0:1Гордон, 64Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ласселс, Берн (Лівраменто, 46) — Гімараес, Лонгстафф, Жоелінтон — Альмірон (Мерфі, 63, Рітчі, 80), Вілсон (Віллок, 63), Гордон.Рая — Б. Вайт (Зінченко, 73), Саліба, Габріель, Томіясу — Райс, Жоржиньйо (Вієйра, 79), Гаверц — Сака, Нкетіа (Троссар, 79), Мартінеллі.Попередження: Гордон, Лонгстафф, Шер, Гімараес, Лівраменто — Гаверц