Англія

Травма начебто несерйозна.

У рамках 11-го туру АПЛ, Манчестер Сіті на молекули розщепив Борнмут (6:1). Ця видатна перемога була трохи зіпсована травмою нападника "містян" Ерлінга Голанда. Після матчу головний тренер переможців Пеп Гвардіола прокоментував пошкодження норвежського бомбардира.

"Голанд вивихнув щиколотку. Сподіваюся, що це не буде для нас великою проблемою. Можливо він повернеться наступної неділі. Після детального обстеження ми точно дізнаємось ступень його травми", — цитує Гвардіолу BBC.