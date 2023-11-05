Англія

Аргентинський фахівець провів чудові роки у стані "шпор".

6 листопада, Челсі на виїзді, у лондонському дербі зіграє проти Тоттенгема в рамках 11-го туру АПЛ. Напередодні гри головний тренер "аристократів" Маурісіо Почеттіно згадав часи коли він очолював "шпори".

"Це особливий момент – повернутися через чотири роки до місця, про яке в мене залишилися дивовижні спогади. Ми разом створили дивовижну історію. Я думаю, це щось особливе для мене.

Я не буду нічого говорити зараз, тому що не можна вгадати, що відбудеться в понеділок. Найголовніше, щоб люди знали, що не можна забувати все, що ми пережили разом, всі ці дивовижні спогади.

Я з повагою сприйму людей, які б думки вони не висловлювали, це не змінить моїх емоцій, мого погляду, моїх почуттів до клубу, з яким, я думаю, ми пройшли неймовірний шлях.

Дивно повертатись через чотири роки, бо мені здається, що це буде щасливий день для мене. Таке життя і нам треба рухатися далі, ми професіонали, але водночас ми звичайні люди", — наводить слова аргентинця Sky Sports.

Матч Тоттенгем-Челсі відбудеться у понеділок о 22:00 за київським часом.