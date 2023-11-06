Англія

Колумбієць робить все, що в його силах.

У рамках одинадцятого туру чемпіонату Англії Луїс Діас відзначився голом у компенсований час, який дозволив "червоним" уникнути поразки у грі проти Лутона (1:1).

Після гри колумбієць опублікував пост у соціальних мережах, попросивши ELN звільнити його батька, якого викрали.

"Зараз говорить не гравець. Сьогодні говорить Лучо Діас, син Луїса Мануеля Діаса. Мане, мій батько, працьовита людина, опора сім'ї. Зараз же його викрадено.

"Я прошу ELN якнайшвидше звільнити мого батька. Я також прошу міжнародні асоціації попрацювати над цим, щоб гарантувати його свободу.

"Кожної секунди, кожної хвилини ми хвилюємося все більше і більше. У нас немає слів, щоб описати жахливі почуття нашої родини, і так буде доти, доки він не повернеться додому.

"Прошу вас звільнити мого батька прямо зараз, поважаючи його чесність. Я хочу подякувати всім колумбійцям, а також міжнародній спільноті за вашу підтримку", — написав Луїс Діас.

Нагадаємо, що ELN також викрали матір Луїса Діаса, проте потім його відпустили.