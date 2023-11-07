Англія

Коментар тренера "синіх".

Наставник Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу над Тоттенгемом в матчі 11-го туру АПЛ (4:1).

"Це футбол. Ми здобули заслужену перемогу. Ми живемо в епоху технологій – це потрібно прийняти. На полі відбувається багато речей – доводиться перевіряти.

Згадайте матч Тоттенгема та Ліверпуля, який "шпори" виграли на останній хвилині. Думаю, ми заслужили на перемогу. Тоттенгем грає чудово, але сьогодні, думаю, ми були кращими", - сказав головний тренер Челсі.

Відеоогляд матчу Тоттенгем — Челсі дивіться на Football.ua.