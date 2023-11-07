Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 6 листопада 2023 року, 22:00.

В заключному матчі 11-го туру АПЛ Челсі розгромив Тоттенгем з рахунком 4:1. Лондонське дербі було насичене цікавими подіями. Зокрема, "шпори" догравали вдев'ятьох, також в матчі відбувся справжній парад незарахованих голів, а закінчилось все хет-триком Джексона.

Тоттенгем зазнав першої поразки в сезоні, але зберіг за собою друге місце в чемпіонаті, Челсі піднявся на десяту сходинку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тоттенгем — Челсі в 11 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Тоттенгем — Челсі 1:4

Голи: Кулушевські, 6 — Палмер, 35 (пенальті), Джексон, 75, 90+4, 90+7

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Емерсон, 45+1), Удоджі — Сарр (Бентанкур, 61), Біссума, Меддісон (Гойб'єрг, 45+1) — Кулушевські (Скіпп, 61), Сон, Джонсон (Даєр, 34)

Челсі: Санчес — Колвілл (Кукуерлья, 46), Дісасі, Тіаго Сілва, Джеймс (Гюсто, 77) — Галлагер, Кайседо, Енцо (Мудрик, 58) — Палмер, Ніко Джексон, Стерлінг (Угочукву, 90+1)

Попередження: Удоджи, Сарр — Джексон, Колвілл, Гюсто, Мудрик, Угочукву

Вилучення: Ромеро, 33 (пряма червона), Удоджі, 55 (друге попередження)