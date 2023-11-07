Манчестер Юнайтед планує взимку оформити трансфер Гонсалу Інасіу - повідомляє ресурс Daily Express

Колектив планує підсилити центр свого захисту та шукає потенційні варіанти. 

Гонсалу знаходиться у шорт-листі клубу та може перейти взимку, якщо вдасться домовитися із лісабонським Спортінгом. 

Талановитим захисником також цікавиться Реал Мадрид. 