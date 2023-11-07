Англія 07 листопада 2023, 18:56 Манчестер Юнайтед може підписати Інасіу взимку Гравець має можливість піти на підвищення. Гонсалу Інасіу - Getty Images 07 листопада 2023, 18:56 Манчестер Юнайтед планує взимку оформити трансфер Гонсалу Інасіу - повідомляє ресурс Daily Express. Колектив планує підсилити центр свого захисту та шукає потенційні варіанти. Гонсалу знаходиться у шорт-листі клубу та може перейти взимку, якщо вдасться домовитися із лісабонським Спортінгом. Талановитим захисником також цікавиться Реал Мадрид. Люди Гонсалу Інасіу Команди Манчестер Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте