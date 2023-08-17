Захисник продовжить виступати за лісабонців.
Гонсалу Інасіу, getty images
17 серпня 2023, 21:02
Захисник Спортінга Л Гонсалу Інасіу привернув увагу декількох провідних клубів, проте клуб зробив крок дл його збереження.
Як повідомляє офіційний сайт португальського клуба, сторони підписали нову угоду строком на чотири сезони — до літа 2027 року. В ЗМІ писали, що в угоді будуть прописані відступні у розмірі 60 мільйонів євро, проте лісабонці про це нічого не пишуть.
Зазначимо, що в цьому сезоні Гонсалу Інасіу провів 52 поєдинки, в яких відзначився чотирма голами та трьома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інасіу потрапив до топ-15 найдорожчих молодих гравців не з топ-5 ліг світу.