Англія

Ще одна зірка може опинитися у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Бразильський опорний півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро опинився у сфері інтересів клубів з чемпіонату Саудівської Аравії, повідомляє портал 90min.

Гравець манкуніанців став однією з головних трансферних цілей саудівських клубів на 2024 рік. Він може отримати першу пропозицію звідти вже у січні.

Вважається, що 31-річний бразилець може бути відносно доступним у січні через потенційну перспективу Манчестер Юнайтед відшкодувати частину своїх початкових витрат на гравця. Нагадаємо, що англійці віддали Реалу за нього понад 70 млн євро, а у клубі він є одним з найбільш високооплачуваних гравців.

У цьому сезоні Каземіро встиг взяти участь у 12 матчах манкуніанців у всіх турнірах і відзначився 4 голами та 1 асистом. Угода бразильця з Манчестер Юнайтед розрахована до липня 2026 року з опцією продовження ще на сезон. Портал transfermarkt оцінює його у 40 мільйонів євро.