Англія

Півзахисник дав свій коментар.

В одинадцятому турі АПЛ Челсі на виїзді обіграв Тоттенгем, але поєдинок не просто складався для "синіх", навіть незважаючи на те, що у складі "шпор" було два вилучення.

Свій коментар дав півзахисник Челсі Коул Палмер.

"На початку гри ми програвали всі підбори. Ми програвали багато боротьби, чим наші суперники вдало користувались. Однак по ходу матчу ми почали все виправляти.

Ми вкрай повільно почали зустріч, а наші суперники навпаки — вкрай швидко. Іноді таке стається. Ми повинні уникати подібних сценаріїв, але віддаю належне нашій команді, адже ми повернулись у гру та в підсумку виграли матч", — сказав Палмер.