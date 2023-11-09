Англія

Чорна смуга "червоних дияволів" продовжується.

В матчі 4-го туру ЛЧ Манчестер Юнайтед сенсаційно поступився Копенгагену з рахунком 4:3. Причому по ходу поєдинку "червоні дияволи" двічі вели в рахунку.

Поразка від чемпіона Данії стала для МЮ дев'ятою зі старту сезону в усіх турнірах. Востаннє "червоні дияволи" показали подібний результат у сезоні-1973/74, за підсумками якого команда вилетіла з вищого дивізіону чемпіонату Англії.

Наразі в АПЛ команда йде на 8 місці, а в групі ЛЧ посідає 4 сходинку.

Копенгаген — Манчестер Юнайтед 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів