Англія

Іспанський фахівець повернувся до англійської Прем'єр-ліги та здобув репутацію успішного тренера.

Популярність Унаї Емері в Астон Віллі не підлягає сумнівам — за винятком одного помітного виключення.

На початку свого перебування в Астон Віллі Емері залишався в Бодімур-Гіт, навчальному майданчику команди, аж до 22:00. Його близький друг і директор футболу Даміан Відагані супроводжував його і жартував про те, як їхні нічні звички мучили службу безпеки, яка відчайдушно прагнула поспати.

Рік після призначення Емері кількість годин трохи скоротилася (зараз він зазвичай працює з 7:00 до 19:00), але інтенсивність залишається на високому рівні.

Після вражаючої перемоги 4:1 над Вест Гем Юнайтед, Астон Вілла займає п'яте місце в АПЛ. Навіть поразка від Ноттінгема в останньому турі не похитнула їхні позиції.

Це історія роботи Емері впродовж його перших 12 місяців в Астон Віллі і те, чому революція менеджера на та поза полем лише починається.

Повернімось в цю ж саму пору минулого року, коли розпочалися відшкодування та розслідування відставки Стівена Джеррарда. Астон Вілла звільнила тренера після ще одної ганебної поразки, знаючи, що вона не опинилася у зоні вильоту тільки за забитими голами. Джеррард сидів у автобусі зі своєю розділеною, засмученою командою.

Стівен знав, що його звільнив головний виконавчий директор Крістіан Пурслоу, але хотів сказати це гравцям, коли вони повернулися додому о 1 годині ночі. Події того вечора загрожували сезону Астон Вілли, з отруйною атмосферою, схожою на сезон-2015/16, коли вони вибули з Прем'єр-ліги.

Лише три команди Прем'єр-ліги (Манчестер Сіті, Арсенал і Ліверпуль) мають кращі показники з моменту призначення Емері (Астон Вілла набрали 68 очок у 34 іграх), а 51-річний тренер — один із десяти менеджерів Прем'єр-ліги, що в середньому набирають не менше двох очок за гру в 20 і більше іграх.

"Коли я прийшов сюди, я сказав всім визначити свою мету", — сказав Унаї. "Ми виконали першу мету, якою був вихід в Європу. Наступним кроком є досягнення чогось там і поступова кваліфікація в інші європейські змагання, такі як Ліга Європи чи Ліга чемпіонів. Це моя мрія".

Астон Вілла була другою спробою Емері в Прем'єр-Лізі. Емері — це самокритичний наставник, схильний бути несвідомим у відношенні до перспективи з-за меж його найближчого оточення, але він вже роздумував над своїм провалом в Арсеналі, звідки його звільнили після 18 місяців роботи в листопаді 2019 року. Він прийняв до уваги, що надто мало часу приділяв питанням поза полем через свою обсесію тактичними системами та індивідуальним розвитком гравців.

Врешті-решт, внутрішня політика, включаючи нестабільну ієрархічну структуру і віддалених власників, які не повністю розуміли проект, виявились його провалом. Емері інтегрував і розвинув декілька молодих гравців, включаючи Едді Нкетію, Габріеля Мартінеллі та Букайо Саку, і незважаючи на результати, він був впевнений, що збереже ці плоди в майбутньому. Для нього було сюрпризом, як швидко зникла віра Арсеналу.

В Астон Віллі Емері хотів побудувати структуру, яка була б досить міцною, щоб витримувати перепади форми і, що важливо, сформувати клуб під свій образ. Власники Вес Еденс і Нассеф Савіріс були захоплені проектом Емері і хотіли створити підтримуючу мережу навколо нього.

Відагані приєднався спочатку як особистий помічник Емері, якому доручили вирішувати питання, пов'язані з управлінням поза тренувальним полем. Він об'єднав кілька відділів і забезпечив єдність у клубі. Відагані також сидить поруч з Емері на прес-конференціях, ще одна зміна, яку головний тренер хотів внести під час своєї другої роботи в Англії після труднощів в артикуляції своїх ідей в Арсеналі.

Емері наймав кілька іспаномовних співробітників, яким він довіряє абсолютно, включаючи помічника Пако Аєстерана, який раніше працював в Прем'єр-лізі як права рука Рафи Бенітеса в Ліверпулі.

Попередній спортивний директор Йохан Ланге відступив від щоденного керівництва клубом, щоб допомогти власникам в їхніх планах з багатоклубовою моделлю, перш ніж у лютому цього місяця перейти до Тоттенгема, тоді як офіційний статус Відагані змінився з особистого помічника до директора футболу.

Структура влади стала трикутником, в якому Відагані співпрацює з Мончі, і Емері керує всім цим. Мончі, який приєднався до команди з Севільї в червні, є відомою фігурою в скаутингу. Він став президентом футбольних операцій Астон Вілли і, як і Відагані, пропонує стабільну базу та готує гравців на рівні, що відповідає Емері. Всі гравці повинні бути психологічно стійкими і здатними витримувати інтенсивність Емері і божевільний графік матчів.

Троє співробітників підтримують близькі відносини, снідають разом і мають офіси в Бодімурі поруч. Вони їздять на матчі на командному автобусі. На вимогу Емері Мончі і Відагані працюють над укладанням контрактів, розмовами з агентами та потенційними новачками і повідомленням гравцям, які будуть відпущені. Мончі має обмежене розуміння англійської мови, тому Відагані ліквідує мовний бар'єр.

Головний тренер Вілли хотів людей, яким він довіряв. Саме тому, перед приходом Мончі вони ефективно завершили запрошення спортивного директора Барселони Матеу Алемані. 60-річний спеціаліст отримав вигідну пропозицію від Вілли і відвідав тренувальний майданчик у травні.

"Те, що нам потрібно зробити в цьому клубі, це дати Унаї приймати рішення в галузі спорту", — сказав Відагані The Athletic в розширеному інтерв'ю. "Нехай Мончі вибирає гравців разом з Унаї, і всі ми надамо стійку структуру, подібну до фортеці, щоб дати їм час розвивати проект. Тому що врешті-решт, відмінність між успіхом і невдачею — це час".

Емері хотів контролю, і Вілла відповіла на це. Це працює в якості короткого терміну, хоча — незважаючи на акцент на стійких структурах — коли Емері залишить клуб, велика частина технічного персоналу Вілли буде змушена змінити напрямок. Навіть відділ скаутингу був підсилений близькими співробітниками Емері, такими як Альберто Беніто, колишнього спортивного директора Альмерії, і Пабло Родрігесом, колишнім товаришем по команді.

Молоді гравці вважають за привілей працювати під керівництвом Емері, вказуючи на його досвід роботи з гравцями світового класу. Репутація тренера має значущий вплив, і гравці, звісно, хочуть бути поміченими і вразити його. Хоча Емері зазвичай віддає перевагу дистанції до команди, він провів декілька глибоких розмов з молодшими гравцями, з Відагані як посередником.

Під час літнього турніру Вілли в США цього літа Емері доклав багато зусиль, щоб відновити самооцінку талановитого вінгера Герарда Олгунделя, який боровся з проблемами під час попереднього непереконливого року, який він провів під управлінням Джеррарда. Все більше англійських клубів виявили інтерес до Олгунделя.

"Іноді гравцям потрібно чути, що головний тренер в них вірить", — сказав Відагані. "Це дуже важливо для молодого гравця".

"Він є неймовірним тренером", — відзначив Олгундель. "Я дуже дякую йому за те, як він змінив мою гру і як змінив мене як гравця. Він завжди говорить мені, що я повинен бути впевнений у своїй грі, і віра головного тренера дуже важлива для мене".

Спосіб гри Емері намальований індивідуальністю. Він ставить високі стандарти, дивлячись на відео матчу з низки турнірів, щоб нагадати гравцям, де вони могли б покращитися. Він впевнений, що гра під контролем і прагнення тримати м'яч завжди будуть робити команду більш конкурентоспроможною, і додав, що він ніколи не давав команду "Паркувати автобус". Він запрошує спортсменів з досвідом і розвиває їх далі.

Як результат, атакувальна гра Вілли була оновлена за найвищими стандартами, які вимагав Емері. Оллі Воткінс, пояснив, що техніка першої передачі та проактивність є тепер доповненнями до гри, і всі гравці більше налаштовані на атаку. Незважаючи на п'яте місце національного чемпіонату, їхня атака — найбільш приваблива в Прем'єр-лізі.

Гравці вивчили нові правила, нові шаблони атаки і нові комбінації. Планка була піднята на вищий рівень, техніка пасів та якість гри покращилися.

Як тільки Емері наголосив на тому, що план полягає в контролі гри, гравці зрозуміли і вирішили, що, слідуючи правилам, вони можуть відновити власний статус і заслуговують довіру Унаї.

Якщо все іде за планом, Емері не зобов'язаний змінювати власний підхід до того, що робити з командою під час тренувального процесу. Він каже, що міг би працювати вдень, що було б більш комфортним для всіх, але він знав, що футболісти мають більше вільного часу, коли тренуються ввечері. Кілька гравців почуло, що нова система підвищила їхню фізичну підготовку, тому всім це дуже сподобалося. Він зробив спеціалістів по спортивній науці достатньо важливими.

"Коли ми переїхали до Вілли, Унаї навчив нас грати та атакувати краще, ніж будь-який тренер", — сказав Воткінс. "Ми зрозуміли, що важливо мати контроль, коли отримуєш м'яч. Унаї говорив нам, що не може бути жодного аргументу стосовно цього".

Гравці подякували Емері за зміни. Він і Мончі не можуть робити це самотужки. Світ їхнього клубу не призупинився і не поступився на благо головного тренера. Менеджмент Вілли зазначив, що вони мають чітку структуру та міцний зв'язок на довгостроковий термін. Гравці, які народилися в середині 1990-х, можуть легко позбутися упереджень, які існували в багатьох клубах, і це обов'язково повинно стати кроком вперед для клубу.

Відагані сказав, що в Іспанії головні тренери мали більше контролю. Емері не хоче змінювати способи роботи, але він був вражений британським підходом, навіть якщо він має більше свободи за межами поля в порівнянні із звичками Іспанії.

"Я бачив різницю в культурі тренера в Іспанії і тут. Як важливий тренер в Іспанії, ти відповідаєш за себе, але ти не відповідаєш за клуб. Тут навпаки важливий клуб, і важливо будувати його", — каже він.

"Я зробив цей шлях — від ігор у другій бельгійській лізі до Вілли — заради футболу, який я люблю. Він відкрив мені багато моментів, про які я не мав поняття. Я повинен був піти туди, де я є прямо зараз. Мені довелося це зробити, і я гордий, що це вдалося. Було важко, але це була цікава подорож. Не відмовляйте своїм мріям, адже вони можуть здійснитися. Ви втратите, якщо не спробуєте".

За матеріалами The Athletic