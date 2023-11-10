Англія

Момент істини близький як ніколи.

Глава хімічної компанії Ineos Джим Реткліфф найближчими тижнями стане акціонером Манчестер Юнайтед, придбавши 25% акцій "манкуніанців" за 1.25 мільярда фунтів стерлінгів. Про це повідомляє BBC

Зазначається, що британський мільярдер повинен офіційно стати міноритарним акціонером МЮ у листопаді під час паузи на матчі збірних, ймовірно, це станеться вже наступного тижня.

Джерела BBC, близькі до Реткліффа, повідомили, що неможливо уявити його згоду бути мовчазним партнером родини Глейзерів (власники Манчестер Юнайтед ред.), які розглядали продаж клубу, але виставили вимоги, які ніхто не зміг задовольнити.