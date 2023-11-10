Англія

В Баварії з цим все має бути добре.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт поділився своєю думкою стосовно кар'єри капітана "трьох левів" Гаррі Кейна. Його слова наводить соцмережа X Bayern & Germany.

"Будь-який футболіст хоче вигравати трофеї. Це те, на що ми всі націлені.

Гаррі, звичайно, пишається індивідуальними нагородами, але якщо ви поговорите з ним, зрозумієте, що він хоче виграти щось із клубом чи збірною. Це те, що його мотивує. Думаю, зараз йому не вистачає саме цього", — сказав Саутгейт.