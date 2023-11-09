Колектив проведе два поєдинки у відборі Євро-2024 в листопаді.
Збірна Англії - Getty Images
09 листопада 2023, 16:57
Збірна Англії оголосила заявку на поєдинки відбору Євро-2024 у листопаді - повідомляє команда у Twitter.
Повний склад виглядає наступним чином:
Колектив Гарета Саутгейта вже отримав путівку на Євро-2024. Відмічаємо, що в заявці опинився також Букайо Сака, який отримав пошкодження в матчі з Севільєю у Лізі чемпіонів.
Поєдинки з Мальтою та Північною Македонією відбудуться 17 та 20 листопада.