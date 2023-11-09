Збірна Англії оголосила заявку на поєдинки відбору Євро-2024 у листопаді - повідомляє команда у Twitter

Повний склад виглядає наступним чином: 

Колектив Гарета Саутгейта вже отримав путівку на Євро-2024. Відмічаємо, що в заявці опинився також Букайо Сака, який отримав пошкодження в матчі з Севільєю у Лізі чемпіонів. 

Поєдинки з Мальтою та Північною Македонією відбудуться 17 та 20 листопада. 