Англія 10 листопада 2023, 21:34 Захисник Тоттенгема Ван де Вен через травму більше не зіграє в цьому році Втрата для команди Постекоглу. Ван де Вен, Getty Images 10 листопада 2023, 21:34 Центральний захисник лондонського Тоттенгема Міккі ван де Вен отримав травму підколінного сухожилля в матчі проти Челсі (1:4). Як зазначає Sky Sports, 22-річний нідерландець вибув на декілька місяців і в цьому сезоні вже не зіграє. Цього сезону Міккі ван де Вен зіграв за "шпор" 12 матчів та забив один гол. Люди Міккі ван де Вен Команди Тоттенгем Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте