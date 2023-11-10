Центральний захисник лондонського Тоттенгема Міккі ван де Вен отримав травму підколінного сухожилля в матчі проти Челсі (1:4).
Як зазначає Sky Sports, 22-річний нідерландець вибув на декілька місяців і в цьому сезоні вже не зіграє.
Цього сезону Міккі ван де Вен зіграв за "шпор" 12 матчів та забив один гол.
 