Англія

Величезна втрата для "шпор".

Нещодавно повідомлялося, що півзахисник Тоттенгема Джеймс Меддісон через травму гомілкостопа, яку він отримав у матчі проти Челсі (1:4), пропустить найближчі матчі збірної Англії.

Як повідомляє BBC посилаючись на слова головного тренера "шпор" Анге Постекоглу, травма англійця виявилась набагато серйознішою. Футболіст повернеться на поле не раніше 2024 року.

"Травма Меддісона набагато серйозніша, ніж ми могли собі уявити", — сказав австралійський фахівець.

Джеймс Меддісон приєднався до Тоттенгема влітку 2023 року, перейшовши за 46 млн. євро з вилетівшого до Чемпіоншипа Лестера.

З того часу він зіграв за клуб з північного Лондона 12 матчів, забив три голи та віддав п'ять асистів.