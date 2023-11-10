Англія

Англійська збірна залишилась без важливого виконавця.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті повідомив, що Джеймс Меддісон через травму пропустить матчі збірної Англії.

"Можемо підтвердити, що Джеймс Меддісон не поїде до розташування збірної Англії через травму щиколотки.

Півзахисник не зіграє у відбіркових матчах Євро-2024 проти Мальти та Північної Македонії. Футболіст залишиться в розташуванні клубу для реабілітації", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у матчі 11-го туру АПЛ проти Челсі Тоттенгем втратив через травми захисника Мікі ван де Вена і Джеймса Меддісона.

Джеймс забив 3 голи і зробив 5 результативних передач в 11 матчах АПЛ цього сезону.