Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 12-го туру чемпіонату Англії, який пройде 12 листопада і розпочнеться о 18:30.

У центральному матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги між собою зіграють Челсі та Манчестер Сіті.

Челсі — Манчестер Сіті

12 листопада, 18:30, стадіон Стемфорд Бридж, Лондон. Арбітр зустрічі — Ентоні Тейлор

Пряма трансляція на Setanta Sports.

У центральному матчі туру Челсі протистоятиме Манчестер Сіті. Лондонська команда буде вочевидь не фаворитом у цій зустрічі. Це вже другий сезон для "синіх" за нових власників. Результати, відверто кажучи, розчаровують. Особливо, якщо зважати на те, скільки грошей американці вклали в Челсі за останні трансферні вікна.

У попередньому турі Челсі зумів обіграти Тоттенгем (4:1), при цьому, гра "синіх" викликає питання з огляду на той факт, що "шпори" догравали вдев'ятьох. Проте хоч якийсь, незначний, але прогрес у підопічних Маурісіо Почеттіно є. Проти своїх колишніх команд на поле можуть вийти Коул Палмер та Матео Ковачич. Також не забуваємо і про Рахіма Стерлінга, який провів тривалий проміжок часу у команді Пепа Гвардіоли.

Щодо "містян", то вони розташувалися на першому рядку в АПЛ і, на відміну від Арсенала і Тоттенгема, мають на одну гру менше, які проведуть сьогодні. Мабуть, Манчестер Сіті — головний претендент на чемпіонство і цього сезону.

За версією букмекерів, Сіті — фаворит майбутньої гри: перемога "містян" оцінюється коефіцієнтом 1.79, а перемога "синіх" — 5.20. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.90.

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