Мадридський клуб зацікавлений у норвезькому бомбардирі.
ЕРЛІНГ ГОЛАНД, GETTY IMAGES
12 листопада 2023, 19:26
Реал зберігає інтерес до Ерлінга Голланду, повідомляє AS.
За інформацією джерела, представниця форварда Рафаела Пімента відвідала матч Реала проти Браги у Лізі чемпіонів, хоча на полі не було гравців, які мають контракт із її агентством.
У контракті Голанда з Ман Сіті вказано пункт про відступні у розмірі 200 мільйонів євро. Він набуде чинності наступного літа.
У поточному сезоні АПЛ Ерлінг провів 12 матчів та забив 12 голів.