Англія

Мадридський клуб зацікавлений у норвезькому бомбардирі.

Реал зберігає інтерес до Ерлінга Голланду, повідомляє AS.

За інформацією джерела, представниця форварда Рафаела Пімента відвідала матч Реала проти Браги у Лізі чемпіонів, хоча на полі не було гравців, які мають контракт із її агентством.

У контракті Голанда з Ман Сіті вказано пункт про відступні у розмірі 200 мільйонів євро. Він набуде чинності наступного літа.

У поточному сезоні АПЛ Ерлінг провів 12 матчів та забив 12 голів.