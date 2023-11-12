Англія

Неймовірний матч на Стемфорд Бридж!

У центральному матчі дванадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Челсі на своєму полі приймав Манчестер Сіті. І цей поєдинок справді став окрасою туру, в якому було все! Мабуть, окрім червоних карток.

На 25-й хвилині гри гол прийшов звідти, звідки не чекали: подача до штрафного майданчика, але проти високого Ерлінга Голанда залишився грати віч-на-віч Марк Кукурелья. Іспанець схопив норвежця, за що арбітр поставив пенальті. Голанд сам взявся виконувати одинадцятиметровий і забив.

Не довго тривала радість у Манчестер Сіті, адже вже за чотири хвилини Тіаго Сілва забив після подачі з кутового головою.

На 37-й хвилині Челсі вийшов уперед: Коул Палмер зробив передачу вперед, Йошко Гвардіол перехопив м'яч, але випустив його з-під контролю, після чого Ріс Джеймс моментально прострілив на Рахіма Стерлінга, а той забив.

У компенсований час Аканжі забив головою, зробивши рахунок 2:2 до перерви.

Команди продовжили у тому ж темпі і після перерви одразу забив Голанд на 47-й хвилині. Челсі продовжував атакувати, але варто зазначити, що обидві команди мали свої моменти.

На 67-й хвилині гри Михайло Мудрик розігнав атаку, віддав у центр, м'яч опинився у Галлагера, який пробив: Едерсон відбив м'яч на Джексона, який добив його у сітку воріт.

3:3, але найцікавіше було попереду. На 86-й хвилині гри Родрі бив з-за меж штрафного майданчика, а Тіаго Сілва намагався відбити удар, але після його ноги м'яч залетів у сітку воріт Санчеса. 3:4.

Але це був не кінець. У компенсований час Армандо Броя заробив пенальті, який взявся виконувати Коул Палмер. Англієць зумів переграти Едерсона і встановив остаточний рахунок у грі — 4:4.

Челсі – Манчестер Сіті 4:4

Голи: Сілва (29), Стерлінг (37), Джексон (67), Палмер (90+5) – Голанд (25, з пенальті; 47), Аканжі (45+1), Родрі (86).

Челсі: Санчес – Джеймс (Гюсто, 64), Дісасі, Сілва, Кукурелья – Кайседо (Броя, 90), Фернандес (Мудрик, 64) – Палмер, Галлагер, Стерлінг – Джексон (Угочукву, 90+6).

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Гвардіол – Родрі, Аканжі – Фоден, Альварес (Ковачич, 79), Сілва, Доку (Гріліш, 59) – Голанд.

Попередження: Кукурелья (22), Палмер (23), Кайседо (60), Стерлінг (90+7), Джексон (90+4) – Доку (56), Родрі (72), Гріліш (90+4).