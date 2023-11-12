Англія

Головний тренер Манчестер Сіті висловився щодо матчу проти "синіх".

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від результативної дуелі з лондонським Челсі (4:4), передає портал BBC.

Іспанський спеціаліст відзначив, що поєдинок між його підопічними та підопічними Маурісіо Почеттіно був гарною рекламою для АПЛ і цікавим матчем загалом.

"Гру було важко контролювати, у них були Палмер і Мудрик. Гравці, які можуть вести м'яч і тікати, вони були агресивні", — заявив Гвардіола.

Він також додав, що гра була напружена, але нічийний результат є справедливим.

Зазначимо, що Челсі не програв Манчестер Сіті вперше за 7 матчів.