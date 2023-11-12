Англія

На Стемфорд Бридж команди зіграли у нічию (4:4).

У рамках дванадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Челсі на своєму полі приймав Манчестер Сіті.

Колектив Маурісіо Почеттіно зіграв у результативну нічию (4:4).

Таким чином, Челсі перервав серію поразок у матчах проти Манчестер Сіті.

Перед цим "сині" поступилися у 6 іграх поспіль – щоразу всуху. Остання перемога над Сіті датується 29 травня 2021 року.

У наступному турі після міжнародної паузи Манчестер Сіті зіграє проти Ліверпуля, а Челсі проти Ньюкасла.