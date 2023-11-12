На Стемфорд Бридж команди зіграли у нічию (4:4).
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12 листопада 2023, 20:59
У рамках дванадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Челсі на своєму полі приймав Манчестер Сіті.
Колектив Маурісіо Почеттіно зіграв у результативну нічию (4:4).
Таким чином, Челсі перервав серію поразок у матчах проти Манчестер Сіті.
Перед цим "сині" поступилися у 6 іграх поспіль – щоразу всуху. Остання перемога над Сіті датується 29 травня 2021 року.
У наступному турі після міжнародної паузи Манчестер Сіті зіграє проти Ліверпуля, а Челсі проти Ньюкасла.