Англія

Football.ua згадав гравців АПЛ, що вписали своє ім'я в історію завдяки голам на перших секундах матчу.

В рамках поєдинку дванадцятого туру Евертон з Віталієм Миколенком грав проти Крістал Пелес. Вже на першій хвилині український захисник відзначився забитим м'ячем. Для нього це був вже другий матч поспіль з голом, проте найбільше цікаве інше — гравець збірної України встановив рекорд поточного сезону, адже забив найшвидший гол. Якщо бути точнішим, Миколенку знадобилось 54 секунди, щоб забити.

На честь такого раннього влучного пострілу українського захисника Football.ua згадує найшвидші голи в кожному з десяти попередніх сезонів.

Сезон-2013/14

2.11.13 Асмір Беговіч, Сток Сіті — Саутгемптон, 13 секунда

Так, ви все вірно зрозуміли — найшвидший гол сезону-2013/14 забив голкіпер. Саутгемптон хотів провести швидку атаку відразу після розводу м'яча з центру поля, проте втратив контроль, а Асмір Бегович вибив м'яч далеко вперед. Артур Боруц, здається, просто не повірив, що таке може трапитись та пустив м'яч за спину після удару о газон.

Не дивлячись на такий швидкий гол Сток Сіті не зміг обіграти Саутгемптон, за який тоді виступали Шоу, Клайн, Шнейдерлен, Ваньяма, Лаллана, Ворд-Прауз та інші. Гра завершилась з рахунком 1:1.

Сезон-2014/15

6.12.2014 Пітер Крауч Сток Сіті — Арсенал, 19 секунда

І знов гравець Сток Сіті в нашому рейтингу. Багато хто вважав Пітера Крауча незграбним через величезний зріст, проте в моменті з голом у ворота Арсеналу незграбними були Каллум Чемберс та Ектор Бельєрін, а ось нападник зіграв впевнено та вивів свою команду вперед, не заливши шансів Еміліано Мартінесу.

В тій зустрічі Сток пішов на перерву, ведучи в рахунку 3:0. "Каноніри" намагались виправити ситуацію в другій половині гри, проте змогли забити лише двічі.

Сезон-2015/16

1.03.2016, Кенеді, Норвіч — Челсі, 39 секунда

Норвіч хотів здивувати Челсі високим пресингом з перших хвилин, проте лондонці вийшли в атаку, в завершальній стадії якої Кенеді отримав м'яч на фланзі, на замаху прибрав двох опонентів та пробив точно в дальній кут воріт.

Ту гру Челсі виграв з рахунком 2:1, а бразилець, який за профілем є атакувальним гравцем, відіграв зліва в захисті. Він так і не зміг закріпитись в Челсі на будь-якій позиції, мав купу шансів в орендах, проте зрозуміти хто "вбив" кар'єру Кенеді дуже важко.

Сезон-2016/17

23.10.2016, Педро, Челсі — Манчестер Юнайтед, 30 секунда

Якщо вас зараз дивують поразки Манчестер Юнайтед з великим рахунком, то все це розпочалось відразу після відходу Сера Алекса Фергюсона, а не в цьому сезоні. В одному з провальних матчів "червоних дияволів" стався найшвидший гол сезону-2016/17. Челсі приймав тоді ще команду Жозе Моурінью та переміг з рахунком 4:0.

Перший гол вболівальники побачили вже на 30 секунді — Педро скористався бардаком в обороні манкуніанців, обійшов Де Хеа та відправив м'яч вже в порожні ворота.

9.04.2017, Том Девіс, Евертон — Лестер 30 секунда

Не Педро єдиним! В тому сезоні був ще один гол на 30 секунді. Кевін Міральяс пробіг з м'ячем до штрафного майданчику, опинився на газоні, але тут як тут був Том Девіс, який після декількох оманливих рухів загнав м'яч у ворота.

(Відео краще дивитись без звуку).

Сезон-2017/18

31.01.2018, Крістіан Еріксен, Тоттенгем — Манчестер Юнайтед, 11 секунда

Знов Манчестер Юнайтед в нашому рейтингу. Експерти з голів на останніх хвилинах, як виявилось, часто припускались помилок на старті гри. Втім, варто й відзначити відмінну комбінацію "шпор". Кейн головою скинув м'яч на Аллі після довгої передачі партнера, а той відкинув м'яч на Еріксена, який впевнено пробив у кут воріт.

Тепер в данського півзахисника є можливість попросити вибачення перед "червоними дияволами" та забити вже за них, але поки що насолоджуйтесь відео цього гола:

Сезон-2018/19

23.04.2019, Шейн Лонг, Вотфорд — Саутгемптон 7,69 секунда

Здавалось би, що можна встигнути за 7,69 секунди? Шейн Лонг може забити гол за цей час, і в нас є відеопідтвердження:

Зазначимо, що це найшвидший гол в історії АПЛ на даний час. Цікаво, що він не допоміг "святим" обіграти Вотфорд. Господарі поля змогли зрівняти рахунок під завісу зустрічі та набрали один бал.

Сезон-2019/20

27.10.2019, Гаррі Кейн, Ліверпуль — Тоттенгем, 47 секунда

Гаррі Кейн вже брав участь в одному з найшвидших голів в історії АПЛ, коли забивав Крістіан Еріксен, але в сезоні-2019/20 він зміг відзначитись сам. Мусса Сіссоко ніби на лижах промчався через центральну зону, відпасував на Сона, а той пробив — м'яч після рикошету влучив у поперечку, а Кейн, як і повинен справжній топ-форвард, опинився в потрібному місці та головою переправив м'яч у ворота.

Втім, цей забитий м'яч не дозволив "шпорам" набрати навіть один бал. Вже в другому таймі Ліверпуль забив двічі та залишив лондонців ні з чим. Кейн так нічого і не виграв з Тоттенгемом, проте цей м'яч став частиною його великого списку особистих рекордів та досягнень.

Сезон-2020/21

18.10.2020, Сон Хин Мін, Тоттенгем — Вест Гем, 50 секунда

Як ви зрозуміли, гравці Тоттенгема полюбляють забивати на самому початку гри. Кейн вже був, Еріксен також, тому тепер черга Сона. Південнокорейцю знадобилось 50 секунд, щоб вразити ворота Вест Гема в дербі.

Тоттенгем вдало відзахищався, м'яч потрапив до Кейна, а той шикарним пасом знайшов Сона, який прибрав опонента та пробив точно в дальній кут.

Сезон-2021/22

9.02.2022, Тієму Пуккі, Норвіч — Кристал Пелес, 40 секунда

Все геніальне — просте. Норвіч провів типову атаку для англійської команди посереднього рівня та вийшов вперед вже на 40 секунді. Мілот Рашица пробіг лівим флангом, виконав простріл в центр, Іда відкинув м'яч під удар Пуккі, а легенда фінського футболу пробила точно в кут.

Втім, це не дозволило "канаркам" святкувати перемогу, адже у другому таймі Заха розкішним пострілом встановив паритет та фінальний рахунок.

Сезон-2022/23

4.03.2023, Філіпп Біллінг, Арсенал — Борнмут, 9 секунда

В минулому сезоні відбувся замах на рекорд. Філіпп Біллінг був близький до того, щоб обійти Шейна Лонга, проте трохи запізнився. Форварду Борнмута знадобилось дев'ять секунд, щоб вразити ворота Арсеналу.

Це, напевно, один з небагатьох випадків, коли подібне домашнє награвання на стартових секундах матчу призвело до небезпечного моменту. "Каноніри" вочевидь не були готові до такого розвитку подій, проте змогли виправити ситуацію, здобувши перемогу з рахунком 3:2.

Сезон-2023/24

Наразі Віталій Миколенко є автором найшвидшого голу в цьому сезоні АПЛ. Його 54 секунди виглядають доволі великим показником на фоні Лонга та Біллінга, проте, судячи з деяких переможців з 40-50 секундами, в українця є всі шанси утримати лідерство.