Капітан "синіх" цікавить поточних чемпіонів Англії.
Ріс Джеймс, getty images
13 листопада 2023, 15:55
Правий захисник та капітан лондонського Челсі Ріс Джеймс входить до сфери інтересів Манчестер Сіті. Про це повідомляє beIN Sports із посиланням на The Independent.
За інформацією джерела, керівництво "містян" бачить у 23-річного гравцеві "синіх" заміну в довгостроковій перспективі для Кайла Вокера на правому фланзі обороні, якому у травні виповниться вже 34 роки.
Відзначимо, що у поточному сезоні, через чергову травму, Ріс Джеймс наразі провів за Челсі всього шість поєдинків у всіх турнірах (307 хвилин), в яких він відзначився одним асистом.
Також нагадаємо, що у середині вересня Кайл Вокер підписав з Манчестер Сіті новий контракт до літа 2026 року.