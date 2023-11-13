Англія

Капітан "синіх" цікавить поточних чемпіонів Англії.

Правий захисник та капітан лондонського Челсі Ріс Джеймс входить до сфери інтересів Манчестер Сіті. Про це повідомляє beIN Sports із посиланням на The Independent.

За інформацією джерела, керівництво "містян" бачить у 23-річного гравцеві "синіх" заміну в довгостроковій перспективі для Кайла Вокера на правому фланзі обороні, якому у травні виповниться вже 34 роки.

Відзначимо, що у поточному сезоні, через чергову травму, Ріс Джеймс наразі провів за Челсі всього шість поєдинків у всіх турнірах (307 хвилин), в яких він відзначився одним асистом.

Також нагадаємо, що у середині вересня Кайл Вокер підписав з Манчестер Сіті новий контракт до літа 2026 року.