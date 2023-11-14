Англія

Колишній тренер Челсі дав свій коментар.

Роберто Ді Маттео вважає, що вінгеру Челсі Михайлу Мудрику насамперед потрібна стабільність.

"Гравці світового рівня стабільні. Тому, якщо Мудрик зможе виступати на високому рівні щотижня, то він буде на шляху до того, щоб стати футболістом світового рівня.

Поки що він показав лише проблиски цього, але йому треба виступати так у кожній грі. У цьому різниця між середнім гравцем та гравцем світового класу", — наводить слова Ді Маттео DAZH.

У поточному сезоні Мудрик провів 10 матчів в АПЛ: на його рахунку 2 голи.