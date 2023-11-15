Англія

Річард Арнольд працював у клубі протягом 16 років.

Річард Арнольд вирішив піти з посади виконавчого директора Манчестер Юнайтед, повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

Арнольд зазначив, що для нього було неймовірним привілеєм працювати з Манчестер Юнайтед протягом останніх 16 років. Виконувати обов'язки виконавчого директора тимчасово буде Патрік Стюарт, головний юрисконсультант клубу.

До кінця грудня Арнольд надаватиме підтримку манкуніанцям. У цей час вони мають провести пошук його повноцінного наступника.

Раніше повідомлялося, що попри невтішні результати на початку сезону керівництво Манчестер Юнайтед не збирається звільняти тен Гага.