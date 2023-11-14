Англія

Голландець збереже своє крісло.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг залишиться на своїй посаді, попри невтішні результати на початку сезону, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, у клубі підтримують наставника. Керівництво впевнено, що він здатний вивести команду з кризи. Також зазначається, що клуб відмовляється вести переговори з агентами інших тренерів. Це не зміниться навіть з приходом нового власника.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед програв 9 із 17 матчів на старті сезону вперше за 50 років.