Голландець збереже своє крісло.
ЕРІК ТЕН ГАГ - GETTY IMAGES
14 листопада 2023, 13:57
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг залишиться на своїй посаді, попри невтішні результати на початку сезону, повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, у клубі підтримують наставника. Керівництво впевнено, що він здатний вивести команду з кризи. Також зазначається, що клуб відмовляється вести переговори з агентами інших тренерів. Це не зміниться навіть з приходом нового власника.
Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед програв 9 із 17 матчів на старті сезону вперше за 50 років.