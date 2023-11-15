Англія

Мюнхенці виграли боротьбу за гравця.

У боротьбі за підписання австралійського вінгера Аделаїди Юнайтед Несторі Іранкунди Баварія випередила Челсі, повідомляє журналіст Крістіан Фальк, передає Bayern & Germany.

За даними Фалька, лондонці теж дуже цікавилися 17-річним гравцем, але мюнхенці довше контактували з ним. У підсумку, Іранкунда підписав 3-річний контракт з Баварією, який має опцію продовження ще на 2 роки.

У нещодавно розпочатому сезоні австралійської А-Ліги (4 тури позаду) вінгер вже встиг відзначитися голом.

Нагадаємо, сам Іранкунда заявив, що намагається грати, як Мессі.