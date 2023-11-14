Німеччина

Австралієць поділився, хто з гравців надихає його найбільше.

Австралійський 17-річний вінгер Аделаїди Юнайтед Несторі Іранкунда, який влітку 2024 року приєднається до мюнхенської Баварії, розповів, що намагається грати як Ліонель Мессі, передає офіційний сайт А-Ліги Австралії.

Іранкунда заявив, що завжди хотів грати як аргентинський нападник.

"Він надихає мене стати кращим гравцем. Я намагаюсь грати, дивлячись на те, як грає він — ніхто не може грати так, але це те, навколо чого я намагаюсь будувати свою гру. Він дійсно спритний і потужний, тому я намагаюсь базувати свою гру навколо нього", — сказав майбутній новачок Баварії.

Нагадаємо, про підписання австралійського вундеркінда мюнхенським клубом стало відомо сьогодні вранці, 14 листопада.