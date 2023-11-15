Англія

Керманич молодіжної збірної України висловився про прогрес 19-річного українського хавбека.

Молодіжна збірна України завершує першу частину відбору на ЄВРО-2025 серед команд вікової категорії до 21 року.

Головний тренер України U-21 Унаї Мельгоса поділився думкою щодо атакуючого півзахисника Єгора Ярмолюка, який останнім часом регулярно отримує шанси в Брентфорді в матчах англійської Прем'єр-ліги.

"Не знаю, чому тренер вирішив дати йому ігровий час в АПЛ. Думаю, багато речей склалися. Тобто, не думаю, що це напряму пов'язано з його грою за молодіжну збірну, що він тут зіграв добре. Думаю, це через те, що він добре працює у своїй команді і найважливіше, що розуміє вимоги.

Але виступ за збірну – це також можливість показати себе. Коли гравці перебувають в молодіжці, то грають проти хороших команд. Звісно, останній матч проти Англії мав серйозний вплив, мабуть, але й коли ми гратимемо проти Люксембургу чи Азербайджану – усі дивитимуться на них. Не лише я, але й Сергій Ребров, інші тренери. Це хороший шанс для гравців", — цитує слова Мельгоси Суспільне Спорт.

Свої наступні матчі у рамках відбору на чемпіонат Європи збірна України U-21 зіграє проти Люксембургу та Азербайджану, які відбудуться 17 та 21 листопада відповідно. Початок обох поєдинків — о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше про Єгора Ярмолюка особисто висловився головний тренер Брентфорда Томас Франк.