Англія

Наставник "бджіл" задоволений прогресом українця.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк прокоментував виступи українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

"Я думаю, що він справляється все краще й краще. В останні 5-6 тижнів він добре тренувався і показав, що має бути частиною цієї команди.

Він заслужив право виходити проти Бернлі, Челсі, Вест Гема та Ліверпуля. Його вплив на команду зростає, я дуже задоволений тим, що бачу. Ми маємо велику віру в Єгора", - наводить слова Франка Evening Standard.

Нинішнього сезону Ярмолюк провів п'ять поєдинків, у яких відіграв на полі 136 хвилин.

Після 12 турів Брентфорд набрав 16 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.