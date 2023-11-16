Англія

Більшість експертів очікувала почути інші варіанти.

Під час останнього інтерв’ю центрального захисника англійського Ліверпуля та збірної Нідерландів Вірджила Ван Дейка спитали про те, кого він вважає найбільш складним опонентом серед нападників упродовж власної професійної кар’єри.

Відповідь досвідченого гравця дуже здивувала журналістів.

"Як не дивно, це — Олів’є Жиру. Я завжди відчував, що можу його стримати, але якимось чином йому завжди вдавалось забити. Чи то за Арсенал, чи то за Челсі, чи то за збірну Франції — він завжди забивав.

Я пам’ятаю, як свого часу сказав йому, що, коли ми виграли чемпіонат Англії в 2020 році, ми виграли гру за його участі з рахунком 5:2. До певного моменту ми вели 3:0 чи щось таке, і потім він забив якийсь кострубатий гол. Здається, він влучив у перекладину і м’яч якось опинився в сітці — загалом не дуже очевидний гол. Ось я тоді й сказав йому: "Як? Ти знову нам забив?!".

Тож я б сказав, що він — це той хлопець, який постійно забиває у ворота команд, за які я граю. Просто набридлива людина!

Є дійсно багато фантастичних нападників, проти яких я грав: Мессі, Серхіо Агуеро, Ерлінг Голанд. Останній узагалі дуже складний опонент, тому що вміє буквально все, але я все одно обираю Жиру, тому що він — це мій страшний сон. Дуже дратівливий футболіст!", — заявив нідерландський виконавець.

Нагадаємо, що Жиру в матчах проти команд, за які виступав Ван Дейк, забив шість голів у 12 зустрічах.