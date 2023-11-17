Англія

Норвежець пошкодив кісточку, але його стан наразі невідомий.

Вчора, 16 листопада, збірна Норвегії у товариському поєдинку обіграла національну команду Фарерських островів (2:0).

У цьому матчі взяв участь норвезький нападаючий Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, який вийшов на поле на 46 хвилині, але наприкінці зустрічі отримав пошкодження.

"Він злегка підвернув кісточку, де він трохи вразливий. Відразу було дуже боляче, але потім все досить швидко пройшло. Завтра подивимося, в якому він стані буде", — наводить слова Санда VG.

Нинішнього сезону Голанд провів 18 поєдинків, у яких забив 17 голів та віддав чотири результативні передачі.

Свій наступний матч Норвегія проведе проти Шотландії. Гра відбудеться 19 листопада, о 21:45 за київським часом.