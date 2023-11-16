Іспанія

Іспанський гранд хоче підписати футболіста.

Агент Ерлінга Голанда Рафаела Пімента прокоментував за якої умови норвезький форвард може перейти до мадридського Реалу - повідомляє Relevo.

"Інтерес з боку Реала? Приймати рішення буде лише Ерлінг, він господар своєї долі і завжди робитиме те, що в його інтересах і в інтересах Манчестер Сіті. Коли всі вони будуть готові до змін, подібний перехід може відбутися.

Я знаю точно – Ерлінг завжди буде ставитися до Ман Сіті з повагою. Якщо він захоче змінити клуб – ми сповістимо про це представників команди".

Цього сезону Ерлінг провів 18 матчів в усіх можливих турнірах та оформив 21 результативну дію.

