Англія

В Англії суддівських скандалів не набагато менше ніж в Україні.

Футбольна асоціація Англії буде добиватися суворіших санкцій щодо клубів за критику на адресу футбольних суддів. Таку інформацію надає The Telegraph.

Як зазначає джерело, Футбольна асоціація Англії зустрінеться з представниками Прем'єр-ліги та асоціації тренерів і попередить їх, що до клубів вживатимуть більш суворих заходів, якщо вони підтримуватимуть тренерів, які критикують суддів.

В організації вкрай стурбовані наростаючою хвилею неповаги до суддів та офіційних осіб матчу.

Раніше стало відомо про покарання головного тренера Арсеналу Мікеля Артети, який різко висловився на адресу суддівства після матчу його команди з Ньюкаслом.