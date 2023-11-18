Англія 18 листопада 2023, 18:35 Астон Вілла може підписати Абрагама Гравець може змінити клуб. Теммі Абрагам - Getty Images 18 листопада 2023, 18:35 Астон Вілла може підписати Теммі Абрагама - повідомляє ресурс Football Insider. В трансфері зацікавлений персонально тренер бірмінгемського колективу Унаї Емері. Теммі вже виступав у Англії у складах Дербі та Челсі. Футболіст перейшов до Роми влітку 2021 року за 41 млн євро, проте наразі лікується від травми хрестоподібних зв'язок. Цього сезону він поки що не провів жодного матчу за італійський клуб. Люди Теммі Абрагам Команди Астон Вілла Рома Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте