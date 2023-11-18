Англія

Гравець може змінити клуб.

Астон Вілла може підписати Теммі Абрагама - повідомляє ресурс Football Insider.

В трансфері зацікавлений персонально тренер бірмінгемського колективу Унаї Емері. Теммі вже виступав у Англії у складах Дербі та Челсі.

Футболіст перейшов до Роми влітку 2021 року за 41 млн євро, проте наразі лікується від травми хрестоподібних зв'язок.

Цього сезону він поки що не провів жодного матчу за італійський клуб.